CL: Arbitrage helpt Real langs Bayern Redactie 19-04-2017 00:01 print

Real Madrid heeft mede dankzij arbitrale dwalingen na verlenging Bayern München uitgeschakeld in de kwartfinale van de Champions League. De Madrilenen wonnen uiteindelijk in eigen huis met 4-2 nadat het in Duitsland 1-2 was geworden voor de Koninklijke.

Bayern zag Robert Lewandowski (goed voor 38 goals) terugkeren van een blessure en had hem hard nodig in Santiago Bernabéu, want er moest een 2-1 nederlaag uit de thuiswedstrijd worden weggepoetst. De Duitsers begonnen goed aan de return en waren in de openingsfase het gevaarlijkst. Thiago Alcantara kreeg op aangeven van David Alaba de grootste kans, maar de Spanjaard schoot tegen Marcelo aan. Arjen Robben jaagde de bal meteen daarna in het zijnet en Arturo Vidal, die in München scoorde én een penalty miste, schoot vijf minuten later een meter over.

Lastige fase Bayern

Na een kwart wedstrijd werd Real eindelijk dreigender. Eerst kopte Karim Benzema via het gras naast en twee minuten later was er dan een échte kans met het schot van Daniel Carvajal een halve meter naast de goal verdween - Manuel Neuer zat er nog aan, maar Viktor Kassai gaf een doeltrap. Toen Real even later wél een hoekschop kreeg trof Sergio Ramos na wegboksen van Neuer bijna doel, maar Jerôme Boateng redde heldhaftig op de doellijn.

Voor Bayern was het restant van de eerste helft een lastige fase, terwijl Real het zichzelf bij rust mocht verwijten nog niet op voorsprong te staan. Cristiano Ronaldo schoot op Neuer en Toni Kroos zag een schot geblokt door Mats Hummels. Als Bayern dan kansen kreeg deed het er veel te weinig mee; David Alaba schoot uit een vrije trap huizenhoog over. Na rust bleef Real hetzelfde spel spelen. Isco schoot vanaf randje zestien een halve meter naast.

Spanning terug

Robben kreeg een enorme kopkans, maar zag Marcelo redding brengen op de lijn. Even later had de Oranje-international meer geluk toen Casemiro op zijn voet ging staan en de scheidsrechter naar de stip wees. Lewandowski verzilverde het buitenkansje en bracht zo de spanning volledig terug in deze kwartfinale. Vidal nam kort na de 0-1 uit een geweldig passje van Robben de bal opeens op de slof, maar de Chileen schoot over.

Een kwartier voor het einde kopte Ronaldo Real naar 1-1. De opdracht voor Bayern bleef daardoor hetzelfde: nog een keer scoren, al zou vanaf nu dat doelpunt een verlenging betekenen in plaats van een rechtstreekse plaatsing voor de halve finales. De goal viel vrijwel meteen en op bizarre wijze: Sergio Ramos dacht in te grijpen in het strafschopgebied maar liep de bal over zijn eigen doellijn. Bayern kon daardoor weer op zoek naar de doorslaggevende 1-3, maar raakte al vrij snel na de goal Vidal kwijt; hij leek de bal te spelen maar kreeg zijn tweede gele prent, terwijl Casemiro dat al twee keer bespaard was gebleven. Marcelo (op Neuer) en Lucas Vázquez (zijnet) hadden al kansjes gemist op de 2-2.

Arbitrale dwalingen

De verlenging was voor de verandering geen stille wachtkamer voor de strafschoppenreeks. Real kreeg kansen via Ronaldo (op de vuisten van Neuer) en Asensio (keeper in de korte hoek in de weg) en ook Bayern München durfde risico's te nemen. Robben gaf na een goede dribbel de bal net iets te laat op Diego Costa, die voorlangs schoot. Nog net in de eerste helft van de verlenging schoot Ronaldo Real naar 2-2, al stond hij daarbij buitenspel. In het slot liep Real uit naar 4-2; eerst maakte Ronaldo zijn honderdste in de Champions League (wederom met een buitenspelluchtje) en het slotakkoord was voor Marco Asensio die een mooie passeeractie bekroonde met een goal.