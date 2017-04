Hamilton snelste op eerste testdag Bahrein Peterselieman 18-04-2017 22:30 print

Lewis Hamilton heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste van twee testdagen op het circuit van Bahrein. De Brit kwam met de Mercedes tot een tijd van 1.31,358 en kwam tot een totaal van 98 ronden.

Ferrari was vandaag het enige team dat twee auto's in mocht zetten. Voor het normale testwerk was Antonio Giovanazzi ingeroosterd. De Italiaan klokte een tweede tijd en legde 93 rondjes af. Sebastian Vettel deed bandentests en mocht als enige coureur na het vallen van de vlag nog wat ronden rijden. Door een mechanisch probleem had de Duitser baantijd gemist en Pirelli wilde meer data verzamelen. Dat is met 130 ronden uiteindelijk wel gelukt.

McLaren kan van zulke aantallen alleen maar dromen. Honda had voor de test een nieuwe krachtbron meegenomen, maar Oliver Turvey kon maar weinig in actie komen. Na twee ronden was er een waterlekkage bij het ERS, waardoor de gehele aandrijflijn vervangen moest worden. Uiteindelijk kwam de Brit nog tot zeventien ronden.

Sean Gelael reed vandaag voor Toro Rosso, maar kwam de dag niet ongeschonden door. De Indonesiër veroorzaakte tot tweemaal toe een rode vlag door problemen met de auto, maar deze waren snel verholpen. Dat gold niet voor de Red Bull van Daniel Ricciardo die voortijdig de dag moest beëindigen. Morgen zal voor Red Bull Pierre Gasly in actie komen. Max Verstappen is niet ingeroosterd.

