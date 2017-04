Haase opnieuw te sterk voor Dzumhur Peterselieman 18-04-2017 16:59 print

Tennisser Robin Haase heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het masterstoernooi van Monte Carlo. De Nederlander (ATP-46) was met 6-3 en 6-2 duidelijk te sterk voor de Bosniër Damir Dzumhur (ATP-92).

Haase en Dzumhur zijn goede bekenden van elkaar. De laatste keer dat ze elkaar troffen was ruim een week geleden in de Davis Cup. Haase overwon het gescheld van zijn tegenstander toen in vijf sets. Ditmaal kwam de Bosniër er op gravel niet aan te pas en was het na iets meer dan een uur beslist.

Dzumhur was in Monte Carlo de vervanger van Federico Delbonis die zich geblesseerd afmeldde. In de volgende ronde stuit Haase op de als zesde geplaatste Dominic Thiem. De Oostenrijker (ATP-9) had in de eerste ronde een bye.