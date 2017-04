VS ondervraagt drie maanden oude terreurverdachte heywoodu 18-04-2017 12:05 print

De Amerikaanse ambassade in Londen heeft afgelopen week een terreurverdachte op het matje geroepen. De vuige crimineel wilde via Manchester naar Florida vliegen, maar daar werd gelukkig een stokje voor gestoken.

Op inreisformulier Esta staat onder meer de vraag of iemand betrokken is geweest bij genocide of terrorisme, waar vermoedelijk weinig mensen 'Ja' op antwoorden. Op het formulier van de potentiële terrorist stond juist dat echter aangekruist en dus moest hij direct naar de ambassade in Londen komen voor een stevig vraaggesprek.

Klein detail: de persoon waar het over gaat is een drie maanden oude baby. Zijn opa wilde met hem naar Florida reizen en had op het inreisformulier per ongeluk het verkeerde vakje aangekruist. Opa kon er met zijn hoofd niet bij dat de Amerikanen echt niet snapten dat het een simpele vergissing was en toog met zijn kleinkind naar Londen, wat inclusief de terugweg naar Manchester zo'n tien uur in beslag nam.

"Harvey heeft zich uitstekend gedragen tijdens de ondervraging en heeft niet één keer gehuild", vertelt opa Paul. "Ik wilde hem een oranje pakje aantrekken, maar dat leek me toch niet zo'n goed idee." Gelukkig maar, want het ambassadepersoneel leek niet bepaald over enig gevoel voor humor te beschikken: "Ze zagen de grappige kant van het verhaal totaal niet. Hij heeft zich overigens nooit schuldig gemaakt aan genocide of spionage. Ik kan me overigens voorstellen dat een daadwerkelijke terrorist toch geen 'ja' invult op de vraag of hij een terrorist is.."

De ambassade gaf de baby uiteindelijk toestemming om naar de VS te reizen, maar er moest wel een nieuw visum aangevraagd worden. De hele administratieve rompslomp duurde zo lang dat de twee de vlucht gemist hebben en voor enkele duizenden euro's nieuwe tickets moesten kopen. Een paar dagen later - en flink wat geld armer - konden baby Harvey, zijn ouders en opa en oma dan toch genieten van hun vakantie in Florida.