Zambiaanse sprintsensatie houdt hoofd koel: "Tokyo 2020 is het doel" heywoodu 18-04-2017 11:00

Hij stond al enkele jaren te boek als groot talent, onder meer dankzij goud op de 100 meter tijdens de Jeugd Olympische Spelen van 2014, maar Sydney Siame liet eerder deze maand pas écht van zich spreken.

De 19-jarige Zambiaan snelde tijdens wedstrijden op het olympisch trainingscentrum in Lusaka naar een tijd van 9,88 seconden. Een tiener die zo'n tijd loopt is bijzonder zeldzaam en ook bij de volwassenen doe je met een dergelijk resultaat 'gewoon' mee om de mondiale medailles. Toch houdt Siame zijn hoofd uiterst koel.

"Er zijn zoveel atleten die heel erg goed presteren, beter dan mij. Ze rennen zelfs harder dan ik, dus ik kan nog niet zeggen dat ik succesvol ben", laat Siame weten tegenover het Olympic Channel. "Het is nog te vroeg voor mij om al echt over successen te praten", aldus de Zambiaan, die pas in 2012 met atletiek begon.

Siame heeft zich al geplaatst voor het WK in Londen van komende zomer, maar dat is slechts een tussenstop op weg naar het grote moment: "De Olympische Spelen van Tokyo in 2020 zijn mijn doel, mijn hoofddoel. Alle wedstrijden daarvoor vormen slechts de voorbereiding op Tokyo 2020", zegt Siame, waarvan nog niet bekend is wanneer hij dit seizoen zijn eerste grote wedstrijd buiten eigen land gaat lopen.