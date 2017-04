Man zwaargewond na virtuele race met olympisch kampioene heywoodu 18-04-2017 10:45 print

Atlete Cathy Freeman zorgde in 2000 voor een van de grootste sportmomenten uit de Australische sportgeschiedenis: in Sydney won ze olympisch goud op de 400 meter. Freeman is dan ook een ware sportheld in het land.

Het populair wetenschappelijk museum Scienceworks in Melbourne geeft mensen de kans om het tegen Freeman op te nemen. Het gaat dan wel om een virtuele Freeman: je rent naast een muur met daarop de atlete om jezelf zo te kunnen meten met een voormalig wereldtopper in de atletiek. De 44-jarige Dean Smith leek het ook wel eens leuk, maar dat had desastreuze gevolgen. Hij had zijn aandacht vooral op de virtuele Freeman gericht en knalde met volle vaart op de muur aan het einde van de baan.

Smith raakte zwaargewond bij het ongeval: hij brak zijn C1-wervel, verbrijzelde zijn T3-wervel, liep breuken aan zijn schedel en een rib op, kreeg een beroerte en heeft naast gevoelloze armen, handen en vingers ook psychologische problemen. "Toen we in het ziekenhuis aankwamen zeiden ze dat hij zonder te overlijden niet dichter bij het losraken van zijn hoofd had kunnen komen", aldus vrouw Rachel. "Het baart me grote zorgen dat iemand anders zich ook zo kan verwonden of zich zelfs dood kan lopen. In de eerste 24 uur zat hij heel dicht bij de dood."

De familie Smith is inmiddels naar de rechter gestapt en eist een schadevergoeding. Volgens de arme man had er nooit een muur mogen staan aan het einde van de baan, die ook nog eens slecht verlicht was. Een waarschuwing of een veilige afstand om te stoppen was nergens te vinden en de muur was ook niet voorzien van relatief zacht materiaal - zoals te zien is bij indooratletiekwedstrijden, waar men na de 60 meter tegen een relatief zachte muur oploopt.

Sinds het ongeval vorig jaar heeft Smith niet meer kunnen werken en verkeert hij constant in pijn. "Ik was zo'n typische vader die graag aan het rennen en doen was met zijn kinderen, maar dat kan nu niet meer en dat is ontzettend frustrerend", verklaart hij.

Melbourne man files lawsuit after breaking his back trying to outrun Cathy Freeman... https://t.co/xIQV70sYXg #lawsuit #cathyfreeman pic.twitter.com/5XxorUQwvW — QNA Investigations (@qnainfo) April 17, 2017