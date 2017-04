Verstappen biedt Brazilianen excuses aan

Het afgelopen grand prix-weekend leverde een klein relletje op voor Max Verstappen, na een opmerking over de Braziliaan Felipe Massa kreeg de Nederlander een lawine aan boze reacties over zich heen. Vandaag bood Verstappen via Instagram zijn excuses aan.

Massa zat Verstappen zaterdag tijdens de kwalificatie in de weg op het moment dat de Nederlander een snelle ronde wilde rijden, waardoor hij niet verder kwam dan plek zes. "Ik ga er verder niks van zeggen tegen Massa...het is een Braziliaan, dus er valt weinig te discussiëren", liet Verstappen naar verluidt lachend optekenen.

Dat liet Williams-coureur zich natuurlijk niet zeggen. "Ik heb hem verteld dat hij op moet passen met wat hij zegt over Brazilianen", zo liet Massaweten tegenover UOL. "'Je moet straks ook nog in Brazilië rijden, pas op...' zei ik tegen hem. Het is niet juist om zo over Brazilianen te praten terwijl je, zoals hij, overduidelijk geen idee hebt waar je over praat."

Vandaag deed Verstappen op zijn beurt zijn best om de kou uit de lucht te halen. "Ik heb het gevoel dat ik mijn opmerkingen na de kwalificatie even moet verduidelijken. Ik ben een gepassioneerde racer, was teleurgesteld over mijn laatste stint en gaf een emotionele reactie die uit zijn verband getrokken werd. Ik wilde op geen enkele manier het Braziliaanse volk beledigen, ik heb enorm veel respect voor ze en iedereen in Brazilië is altijd erg aardig voor me als ik het land bezoek. De afgelopen Braziliaanse Grand Prix was één van de hoogtepunten in mijn carrière en het was extra speciaal om zo'n race te rijden in een land dat legendarische coureurs als Senna, Fittipaldi en Piquet voortgebracht heeft. Ik bied alle Brazilianen die zich beledigd voelen mijn excuses aan en kijk ernaar uit om weer in het land te racen." Zo liet de Red Bull-coureur weten via Instagram.

I feel like I need to clarify my remarks that were made after this weekends qualifying session. Being a passionate racer, I was very disappointed with my last stint and gave an emotional reaction that was taken out of context. By no means did I mean to insult the Brazilian people who I greatly respect and are always very nice to me when I visit the country. One of the highlights of my career was last years Brazilian GP and it was extra special to do this in the country that brought us legendary drivers such as Senna, Fittipaldi and Piquet. I would like to apologize to any Brazilians that feel offended and look forward to racing in your country again 🙏🏻 🇧🇷 Een bericht gedeeld door Max Verstappen (@maxverstappen1) op17 Apr 2017 om 10:39 PDT



Verstappen biedt Brazilianen excuses aan (Pro Shots / Action Images)