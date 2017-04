De Russische politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt en verhoord in verband met de bomaanslag in de metro van Sint-Petersburg eerder deze maand. Dat heeft iemand die betrokken is bij het onderzoek maandag gezegd. De aangehouden persoon is de negende van wie wordt vermoed dat hij de dader heeft geholpen.

Door de aanslag in een treinstel van de ondergrondse kwamen vijftien mensen om het leven. Een terrorist uit Kirgizië bracht een rugzak met explosieven tot ontploffing. Hij werd zelf ook gedood. Het rechercheteam arresteerde eerder al acht mogelijke handlangers, zowel in Sint-Petersburg als in Moskou.



Nieuwe verdachte bomaanslag metro verhoord (Foto: ANP)