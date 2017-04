Klaasen eerste finalist German Darts Masters; speelt tegen MvG of Whitlock

Darter Jelle Klaasen staat in de halve finales van de German Darts Masters, het tweede toernooi van de Euro Tour. De Brabander was in de kwartfinales met 6-4 te sterk voor Kyle Anderson.

De partij ging tot 4-4 gelijk op. Klaasen hield vervolgens weer zijn eigen leg, waana Anderson faalde om 98 uit te gooien terwijl Klaasen op 78 stond. The Cobra gooide 78 uit en haalde de volgende ronde. Klaasen haalde drie weken geleden tijdens de Germen Darts Championship ook de halve finale. Toen bleek Michael van Gerwen te sterk. In de halve finale wacht nu James Wade. Hij won met 6-3 van Peter Wright.

De andere halve finale gaat tussen de winnaars van de duels Simon Whitlock/Michael Smith en Raymond van Barneveld/Michael van Gerwen. Een update volgt zodra deze wedstrijden gespeeld zijn.

Update 20.55 uur

Michael van Gerwen staat in de halve finales van de German Darts Masters. De wereldkampioen won met 6-3 van Raymond van Barneveld. Van Gerwen opende met finishes van 112 en 164 om direct de break te pakken. Barney liet er niet mee zitten en kwam terug tot 3-2 door 160 uit te gooien.

De break werd echter direct weer hersteld, waarna Van Gerwen de partij eenvoudig in het slot kon gooien. De gemiddelden waren 105 om 99 in het voordeel van Van Gerwen. Beide heren hadden wel een checkoutpercentage van 75%. De Brabander treft in de halve finales Simon Whitlock. De Australiër was met 6-4 te sterk voor Michael Smith. De halve finales gaan zo beginnen, waarna ook de finale gespeeld zal gaan worden.

Update 21.27 uur

Jelle Klaasen staat in de finale van de German Darts Masters. Hij won in de halve finale met 6-1 van James Wade. Het is voor Klaasen zijn tweede finale ooit op de Euro Tour. Vorig jaar verloor hij een finale van Alan Norris. Hij krijgt straks een herkansing tegen Michael van Gerwen of Simon Whitlock.

De halve finale was van Wade matig te noemen. Hij noteerde 84 gemiddeld en scoorde 19% op xijn dubbels. Klaasen kwam op 94 gemiddeld en 30% op zijn dubbels.