Grand Theft Auto V wordt werkelijkheid

Als over drie jaar de eerste zelfrijdende auto's helemaal zelfstandig over de weg rijden, zoals de makers hopen, hebben ze dat te danken aan Grand Theft Auto V. De verzonnen straten van Los Santos in de game zijn realistisch genoeg om de technologie te testen.

Bedrijven als Ford, Google, Uber en General Motors willen over een paar jaar ver genoeg zijn om hun wagens op de markt te brengen. Ze hebben uitgebreide testprogramma's, maar de mensen achter het stuur kunnen niet genoeg kilometers maken om tot het uiterste te gaan met de auto's. Een simulator kan dat wel. Die hoeft nooit te stoppen, heeft geen benen om even te strekken, hoeft niet te tanken en kan dus onbeperkt blijven rijden. Zo haalt Waymo, het project van Google, makkelijk ongeveer 5 miljoen kilometer per dag.

Onbeperkt

"Het is niet praktisch om alleen te werken met gegevens van de wegen. Met simulatie kun je een bepaald scenario keer op keer op keer laten draaien, onbeperkt vaak, en het daarna weer testen", zegt Davide Bacchet van ontwikkelaar NIO tegen Bloomberg.

Chipmaker Intel en de technische universiteit van het Duitse Darmstadt hebben vorig jaar een manier bedacht om Grand Theft Auto te gebruiken voor tests. De game heeft 262 verschillende auto's, meer dan duizend voetgangers en dieren die zich allemaal anders gedragen, veertien weersomstandigheden en talloze bruggen, tunnel, kruisingen, verkeersborden en stoplichten. De gegevens die de game oplevert, lijken op de data die sensoren in echte auto's zouden krijgen.

Het grootste probleem waar de zelfrijdende auto's nog mee kampen, is het reageren op onverwachte omstandigheden, zoals een spelend kind dat de straat oploopt. Mensen hebben dat beter door en reageren sneller. Als een testwagen niet goed reageert en de bestuurder het stuur moet overnemen, "kunnen we de precieze situatie naspelen en voorspellen wat de auto zou hebben gedaan. Als de simulator laat zien dat de auto beter moet rijden, kunnen onze ontwikkelaars de software aanpassen en de veranderingen testen in de simulator", aldus Waymo.



Grand Theft Auto V wordt werkelijkheid (Foto: BuzzT)