Het echtpaar uit Middelburg van wie de lichamen donderdag werden gevonden bij het Zeeuwse dorp Dishoek, is doodgeschoten. Dat heeft politieonderzoek uitgewezen. De slachtoffers zijn een 43-jarige man en zijn 39-jarige vrouw. De politie vermoedde hun identiteit al maar die is nu definitief vastgesteld, zo is maandag gemeld.

Op de plek waar de twee zijn gevonden, is ook een pistool aangetroffen. Het is nog steeds niet helder wat er precies is gebeurd. Wel is duidelijk dat de vrouw het afgelopen jaar meerdere meldingen heeft gedaan van huiselijk geweld en mishandeling door haar man.



Echtpaar Dishoek door schoten omgekomen (Foto: ANP)