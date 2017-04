Uitslag BTCC-races Donington Park

Zondag werd op het circuit van Donington Park de tweede ronde van het British Touring Car Championship verreden. De eerste race van de dag werd gewonnen door Aiden Moffet met zijn Mercedes A-Klasse. Voor Moffat was dit de eerste zege in het BTCC. Race twee en drie werden gewonnen door Tom Ingram en Colin Turkington, al moest voor die laatste overwinning de technische controle aan te pas komen.

2017 BTCC Donington Park race 1

Subaru-rijder Ashley Sutton had de snelste tijd neergezet in de kwalificatie op zaterdag maar vanwege een te hoge turbodruk werd hij teruggezet naar de laatste startrij. Rob Austin mocht daardoor van pole vertrekken. Al in de eerste bocht werd Austin door Tom Ingram aangeduwd en nam laatstgenoemde de leiding over. Moffat maakte vanaf de vierde plaats een opmars naar voren. In ronde vijf wist hij Ingram te verschalken. In de rest van de race kwam zijn eerste plaats niet meer in gevaar.

Uitslag race 1

1 Aiden MOFFAT (GBR) Laser Tools Racing 16 ronden

2 Matt NEAL (GBR) Halfords Yuasa Racing +1.504s

3 Rob AUSTIN (GBR) Handy Motorsport +2.164s

4 Colin TURKINGTON (GBR) Team BMW +2.433s

5 Tom INGRAM (GBR) Speedworks Motorsport +14.539s

6 Rob COLLARD (GBR) Team BMW +14.984s

7 Gordon SHEDDEN (GBR) Halfords Yuasa Racing +15.358s

8 Adam MORGAN (GBR) Ciceley Motorsport +15.668s*

9 Jeff SMITH (GBR) Eurotech Racing +17.996s

10 Josh COOK (GBR) Team Parker with Maximum Motorsport +18.905s

2017 BTCC Donington Park race 2

In de tweede race reed Tom Ingram naar een overtuigende overwinning. Sutton wist vanaf plaats dertien op te stomen naar een mooie derde plaats. In de laatste ronde ging hij met Rob Collard nog het gevecht aan voor plaats twee maar voor Sutton viel de finishvlag te vroeg.

Uitslag race 2

1 Tom INGRAM (GBR) Speedworks Motorsport 16 ronden

2 Rob COLLARD (GBR) Team BMW +3.865s

3 Ashley SUTTON (GBR) Adrian Flux Subaru Racing +4.085s

4 Josh COOK (GBR) Team Parker with Maximum Motorsport +10.112s

5 Colin TURKINGTON (GBR) Team BMW +14.134s

6 Gordon SHEDDEN (GBR) Halfords Yuasa Racing +15.340s

7 Matt NEAL (GBR) Halfords Yuasa Racing +20.817s

8 Dave NEWSHAM (GBR) BTC Norlin Racing +21.912s

9 Jack GOFF (GBR) Eurotech Racing +24.793s

10 Tom CHILTON (GBR) Power Maxed Racing +27.670s

2017 BTCC Donington Park race 3

De laatste race van de dag werd onder natte omstandigheden verreden. Gordon Shedden kwam als eerste over de finish echter bij de technische controle werd zijn auto afgekeurd omdat de rijhoogte niet reglementair was. Door de diskwalificatie van de Honda-coureur werd Colin Turkington winnaar van de race. Voor plaats drie, dat dus uiteindelijk plaats twee zou worden, werd een felle strijd uitgevochten tussen Adam Morgan, Sutton en Dave Newsham. Uiteindelijk trok Morgan aan het langste eind.

Uitslag race 3

1 Colin TURKINGTON (GBR) Team BMW 17 ronden

2 Adam MORGAN (GBR) Ciceley Motorsport +9.476s

3 Ashley SUTTON (GBR) Adrian Flux Subaru Racing +9.637s

4 Dave NEWSHAM (GBR) BTC Norlin Racing +10.492s

5 Tom INGRAM (GBR) Speedworks Motorsport +10.769s

6 Jack GOFF (GBR) Eurotech Racing +10.976s

7 Josh COOK (GBR) Team Parker with Maximum Motorsport +14.909s

8 Aiden MOFFAT (GBR) Laser Tools Racing +15.500s

9 Aron TAYLOR-SMITH (IRL) MG Racing RCIB Insurance +15.835s

10 Senna PROCTOR (GBR) Power Maxed Racing +18.672s