Panamees international Henriquez (33) vermoord

De Panamese voetballer Amilcar Henriquez Espinosa is in de nacht van zaterdag op zondag vermoord. Henriquez, al sinds 2004 international voor Panama, werd voor zijn huis in de provincie Colon neergeschoten, waarna hij in het ziekenhuis overleed. De middenvelder is 33 jaar oud geworden.

Henriquez speelde vooral in Zuid- en Midden-Amerika en kwam nooit uit voor een Europees team. Dit seizoen speelde hij in zijn thuisland voor Arabe Unido, waar hij zijn professionele loopbaan begon. Namens Panama kwam hij op 29 maart nog in actie in de WK-kwalificatiewedstrijd met de VS, waar hij in de laatste tien minuten als invaller bijdroeg aan het 1-1 gelijkspel.

De middenvelder kwam in zijn lange loopbaan 85 keer uit voor het Panamees elftal en leek op weg om volgend jaar mogelijk het WK te mogen spelen. Panama staat achter Costa Rica tweede in de groep en heeft een realistische kans om zich voor de eerste keer in de geschiedenis voor het WK te plaatsen.



Henriquez (21) in actie in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Canada (Pro Shots/Action Images)