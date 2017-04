Europa kritisch over Turkije na referendum Redactie 17-04-2017 17:51 print

Europese landen hebben kritisch gereageerd op de uitslag van het Turkse referendum. Dankzij een nipte meerderheid krijgt president Erdogan veel meer bevoegdheden. "Deze grondwetswijzigingen concentreren veel macht in één persoon. De Europese Unie zal het verdere verloop kritisch moeten beoordelen", aldus minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken maandag.

Parijs reageerde kritisch op het voornemen van Erdogan om een nieuw referendum te houden over de herinvoering van de doodstraf. ,,De Turkse regering is verplicht in lijn met de Europese waarden en verplichtingen een open dialoog met alle delen van de samenleving te voeren", zo viel te lezen in een verklaring die de Franse regering maandag deed uitgaan. ,,De organisatie van een referendum over de doodstraf is een breuk met de Europese waarden.

De Europese Commissie ,,neemt kennis van het resultaat van het referendum in Turkije". De praktische invoering van de aangepaste grondwet ,,zal worden beoordeeld in het licht van Turkije's verplichtingen als kandidaat-lid van de Europese Unie en als lid van de Raad van Europa."

Oneerlijke omstandigheden

Internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zeggen maandag in een rapport dat het Turkse referendum van zondag onder oneerlijke omstandigheden is verlopen.

Volgens de organisatie hadden de twee partijen geen gelijke kansen. Met name in de aanloop naar het referendum had het nee-kamp nauwelijks mogelijkheden zijn standpunten in de media bekend te maken. In de campagne in de media was vrijwel alleen ruimte voor de standpunten van het ja-kamp, dat de macht van de Turkse president wilde vergroten.



Europa kritisch over Turkije na referendum (Foto: ANP)