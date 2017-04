NBA: Weergaloze Wall, twee MVP's en een tragisch ongeluk PippenScottie 17-04-2017 17:33 print

In de NBA is de kaf van het koren gescheiden. De beste zestien ploegen strijden de komende maanden in vier play-off rondes om de NBA-titel. Afgelopen nacht speelden acht teams de eerste wedstrijd van een best-of-seven serie. Het meest werd uitgekeken naar de strijd tussen de twee smaakmakers van het reguliere seizoen: Russell Westbrook en James Harden.

De eerste wedstrijd die gisteren op het programma stond was tussen de Washington Wizards en de Atlanta Hawks. Bij de Washington Wizards is point guard John Wall bezig aan een ijzersterk seizoen. Hij doet dat redelijk in de luwte, omdat het seizoen wordt gedomineerd door spelers als Curry, Westbrook en Harden. Het publiek in Washington weet hoe waardevol Wall voor de ploeg is en meermaals scandeerden de fans “MVP, MVP” als Wall mocht aanleggen voor vrije worpen.

Wall nam zijn ploeg op sleeptouw tegen de Hawks en leidde ze naar een 114-107 overwinning. De point guard was goed voor 32 punten en 14 assists. Ook de andere starters van de Wizards kwamen royaal aan scoren toe. Een punt van zorg voor de ploeg uit Washington is de productie vanaf de bank. Alleen Kelly Oubre jr. en Bojan Bogdanovic wisten tot scoren te komen. In de periodes van de wedstrijd waarop de Wizards-starters op de bank zaten werd Washington weggespeeld.

De Golden State Warriors openden hun jacht op een nieuwe NBA-titel tegen de Portland Trail Blazers. De twee teams beschikken over de beste backcourts in de NBA. Golden State heeft de Splash Brothers: Klay Thompson en Stephen Curry. Portland beschikt over het dynamische duo Damian Lillard en CJ McCollum.

Beide teams trakteerden de fans in Oracle Arena op een mooie wedstrijd. Drie kwarten lang ging het gelijk op. Bij ingang van het laatste kwart stond het 88-88. McCollum en Lillard waren samen op dat moment goed voor 64 van Portlands punten.

In het slotkwart liep Golden State weg van de Trail Blazers en uiteindelijk won de ploeg vrij simpel met 121-109. Durant en Curry zorgden voor de meeste punten bij de Warriors, 32 en 29. Het was echter Draymond Green die man van de wedstrijd werd. Portland miste het Bosnische beest Jusuf Nurkic onder de basket. Zonder hem kreeg Green vrij baan om op beide kanten van het veld huis te houden. Green eindigde met 19 punten, 12 rebounds, 9 assists, 3 steals en 5 blocks.

Lillard en McCollum eindigden met 34 en 41 punten. De bankspelers van de Trail Blazers kwamen niet verder dan negen punten.

De wedstrijd tussen de Boston Celtics en de Chicago Bulls werden ontsierd door een tragisch ongeluk. Een dag voor de wedstrijd kwam de zus van Celtics-speler Isaiah Thomas om het leven bij een eenzijdig ongeluk. Thomas besloot toch de wedstrijd te spelen. Beelden van een huilende Thomas bij de warming up en het overdonderende applaus dat hij van de Celtics-fans kreeg snijden door de ziel.

Maar er moest we gewoon een wedstrijd gespeeld worden. Boston was de sterkste ploeg in het oosten tijdens het reguliere seizoen, maar de spelers hebben weinig play-off ervaring. Chicago heeft twee NBA-kampioenen in huis. Dwyane Wade won driemaal de titel met de Miami Heat en Rajon Rondo werd in 2008 met Boston kampioen.

Beide teams hebben ook hun tekortkomingen. Boston is één van de slechts reboundende teams in de NBA en Isaiah Thomas, een geweldige aanvaller, is te klein om het tegenstanders verdedigend lastig te maken. Chicago mist afstandschutters. Wade en Rondo horen tot de slechtste driepuntschutters op hun positie in de NBA.

De wedstrijd werd een bijzonder spannende aangelegenheid. Halverwege het vierde kwart stond Boston 88-87 voor. Hierna volgde een cruciale run van de Bulls. Anderhalve minuut voor tijd zette Bobby Portis de stand op 92-101 en leek de wedstrijd beslist. Boston wist nog eenmaal de rug te rechten en Isaiah Thomas bracht de Celtics tot op twee punten, maar Chicago hield de voorsprong vast. De Bulls pakten de zege met 102-106.

Jimmy Butler speelde een belangrijke rol in de overwinning van de Bulls. Butler maakte vijftien punten in het laatste kwart en eindigde met dertig punten en negen rebounds. De jonge Bobby Portis leverde een belangrijke bijdrage vanaf de bank. De forward kwam tot negentien punten en negen rebounds.

Isaiah Thomas werd topscorer voor de Celtics. Tussen tranen door leverde hij een wedstrijd af die met hoofdletters in het rijk gevulde boek van Celtics-geschiedenis kan worden bijgeschreven. De guard leidde zijn ploeg met 33 punten.

De laatste wedstrijd van de avond werd vooraf gezien als een spektakelstuk. In Houston namen de Rockets het op tegen de Oklahoma City Thunder. De twee sterspelers van deze ploegen, James Harden en Russell Westbrook hebben het reguliere seizoen kleur gegeven en basketbalfans wereldwijd keken uit naar de eerste wedstrijd van de serie tussen deze kemphanen.

Harden en Westbrook spelen op dezelfde positie, maar ze verdedigden elkaar niet. Beide ploegen hebben een verdedigend specialist in huis die de point guard van de tegenstander moet zien te neutraliseren. Andre Roberson kreeg de taak om Harden af te stoppen, terwijl Russell Westbrook een oude bekende tegenover zich kreeg: Patrick Beverley. Vier jaar geleden kwam Russell Westbrook in de play-offs in botsing met Beverley, wat hem een gescheurde meniscus opleverde en dus ook het einde van het seizoen betekende.

De Rockets slaagden er aanzienlijk beter in om Westbrook af te stoppen dan andersom. Bij rust stond Houston 59-54 voor, maar in de tweede helft werd Oklahoma City weggespeeld. Houston won de wedstrijd met 118-87.

Patrick Beverley speelde een briljante wedstrijd. Niet alleen hield hij Westbrook in toom, hij voegde aanvallend ook 21 punten toe. Harden werd met 37 punten en negen assists topscorer voor de Rockets.

Westbrook schoot slechts 6 op 23 en leed negen keer onnodig balverlies. Met 22 punten werd hij wel topscorer voor zijn ploeg, waar verder alleen Andre Roberson en Jerami Grant de dubbele cijfers haalden.

