Rusland maant VS tot kalmte met Noord-Korea Redactie 17-04-2017 13:49 print

Rusland heeft de VS gewaarschuwd niet militair in te grijpen tegen Noord-Korea. "Ik hoop dat de VS geen eenzijdige stappen gaat zetten, net zoals de VS in Syrië heeft gedaan", zei minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maandag in Moskou.



De spanningen tussen de VS en Noord-Korea zijn dit weekend verder opgelopen doordat het Aziatische land een raketproef hield. Weliswaar mislukte deze, maar vice-president Pence liet al weten dat "het tijdperk van strategisch geduld voorbij is". Pence maakte daarmee duidelijk dat het geduld van de VS met het stalinistische regime in Pyongyang op begint te raken.

Volgens Lavrov is het eenzijdig inzetten van geweld door de VS richting Noord-Korea "een zeer riskante weg".



Rusland maant VS tot kalmte met Noord-Korea (Foto: ANP)