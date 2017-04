Topman PPG wil nog steeds AkzoNobel overnemen Redactie 17-04-2017 13:45 print

Topman Michael McGarry van het Amerikaanse PPG Industries heeft een open brief gestuurd aan alle belanghebbenden bij overnameprooi AkzoNobel. In die brief herhaalt McGarry dat PPG blijft geloven in de voordelen van een samengaan met Akzo en wordt het Nederlandse verf- en chemieconcern opnieuw opgeroepen om aan tafel te gaan met de Amerikanen.

Akzo weigert tot dusver onderhandelingen aan te gaan met PPG, tot ergernis van veel aandeelhouders. McGarry stelt in de brief dat hij blijft geloven dat zowel PPG als Akzo voordeel zal behalen uit een fusie. Het is volgens de bestuursvoorzitter nu de hoogste tijd dat PPG en Akzo uitvoering in overleg gaan over de zaak. Samen staan de twee bedrijven sterker, zo besluit McGarry de brief.



Topman PPG stuurt open brief over AkzoNobel (Foto: ANP)