Park Geun-hye, de vorige maand afgezette president van Zuid-Korea is maandag officieel aangeklaagd wegens corruptie en machtsmisbruik. Ze kan tot levenslange gevangenisstraf worden veroordeeld.

Park was de leider van een conservatieve partij. Ze was in 2013 de eerste vrouw die president van het land werd. In december vorig jaar begon het parlement een afzettingsprocedure. Die werd vorige maand bekrachtigd door het grondwettelijk hof.

Het corruptieschandaal werd vooral veroorzaakt door een vriendin en vertrouwelinge van Park. Die zou volgens aanklagers haar positie hebben misbruikt. Ze haalde grote bedrijven als Samsung over tientallen miljoenen te schenken aan stichtingen die op haar naam stonden.



Ex-president Zuid-Korea formeel aangeklaagd (Foto: ANP)