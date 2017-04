Keeper Howard geschorst voor 'fuck your mother' naar fan heywoodu 17-04-2017 00:01 print

De Amerikaanse keeper Tim Howard heeft een schorsing van drie wedstrijden aan zijn broek gekregen. De 38-jarige doelman, vorige zomer na negen jaar Everton overgestapt naar de Colorado Rapids in de MLS, riep onlangs iets tegen een fan van Sporting Kansas City wat niet helemaal door de beugel kon.

Een fan van SKC zette de beelden online en daarop is te zien dat Howard bij zijn doel staat, waar hij vermoedelijk al de nodige scheldwoorden naar zijn hoofd geslingerd heeft gekregen. Howard heeft er genoeg van en roept iets terug wat we niet helemaal kunnen verstaan, maar waar we twee opties voor hebben: "Fuck your mother!" of "I fucked your mother!", waarbij de vertalingen ons overbodig lijken.

De fan die "Ga terug naar Colorado!" riep lijkt het wel grappig te vinden, maar Amerika zou Amerika niet zijn als niet minstens één persoon helemaal van zijn apropootje raakt door dergelijk taalgebruik van Howard. "Fuck you, Tim! Fuck you!!", klinkt het pislink. Na afloop zou er ook nog niet echt vriendelijk contact zijn geweest tussen Howard en een fan van SKC en voor beide incidenten bij elkaar opgeteld kreeg de keeper drie wedstrijden schorsing.

De spelersvakbond van de MLS heeft overigens ook gereageerd en steunt Howard deels. Zijn uitspraak vindt men weliswaar niet kunnen, het moet van twee kanten komen: zo zijn er in de MLS regels tegen fans die zich verbaal misdragen, iets wat de fans van Kansas schijnbaar ongestoord konden doen richting Howard. De doelman zelf bood al vrij snel zijn excuses aan.

Tim Howard has been suspended for 3 games after talking to a fan about his mother 👀 pic.twitter.com/iUNeYPeEUE — BigSport (@BigSportGB) April 16, 2017