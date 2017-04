O'Sullivan slaat aanval Wilson af en plaatst zich voor tweede ronde WK Boris (borisz) 16-04-2017 22:00 print

Ronnie O'Sullivan heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het wereldkampioenschap snooker. Hij won met 10-7 van Gary Wilson. Zondag was het spel van de vijfvoudig wereldkampioen al een stuk beter dan zaterdag.

Na de eerste sessie zaterdag was het 5-4 voor O'Sullivan. Het eerste frame vna de zondag ging naar The Rocket, waarna Wilson 100 wegpotte voor 6-5. Vervolgens was het de beurt aan O'Sullivan om breaks van 124, 73 en 83 te maken om 9-5 voor te komen. Wilson liet nog één keer van zich horen en kwam mede door een 105-break terug tot 9-7. O'Sullivan maakte het vervolgens af met een break van 90. In de tweede ronde wacht een ontmoeting met Shaun Murphy of Yan Bingtao. Murphy staat na de eerste sessie met 6-3 voor.

Ook Kyren Wilson haalde de tweede ronde. Hij won met 10-6 van David Grace. Verder staat Stuart Bingham met 5-4 voor tegen Peter Ebdon. Deze partij krijgt maandag haar vervolg.