Bosz: "Drie keer winnen en we zijn kampioen" Redactie 16-04-2017 21:48

Peter Bosz blijft geloven in een landstitel voor Ajax. De coach ziet Feyenoord in de slotfase van het seizoen nog wel punten verspelen.

Ajax versloeg sc Heerenveen zondag met 5-1 en eerder op de middag boekte Feyenoord een 2-0 zege op FC Utrecht. Het verschil blijft daardoor één punt in Rotterdams voordeel. Tegen de Friezen moest Ajax wel een vroege achterstand wegwerken. "De goals in de eerste helft hielpen al, de tweede helft stonden we beter en hebben we het simpel uitgespeeld", reageerde Bosz op FOX Sports.

"Als we zeven keer winnen, hebben we een aardig seizoen. Dan verwacht ik dat we kampioen zijn en de Europa League hebben gewonnen", aldus de Ajax-trainer. "Als we nog drie wedstrijden winnen, verwacht ik dat we kampioen zijn. Feyenoord heeft nog twee uitwedstrijden te gaan."

Dat Feyenoord voor eigen publiek FC Utrecht zou verslaan, zag Bosz al aankomen. "Maar ze moeten nog tegen twee oude ploegies van mij…" Feyenoord speelt nu tegen Vitesse, Excelsior (beiden uit) en Heracles Almelo. Ajax sluit de Eredivisie af tegen PSV (uit), Go Ahead Eagles (thuis) en Willem II (uit).