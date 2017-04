Molinari pakt de winst in Marokko, Luiten 13de

Golfer Edoardo Molinari heeft de Trophee Hassan II op zijn naam geschreven. De 36-jarige Italiaan won het toernooi in Marokko na een play-off. Joost Luiten werd gedeeld dertiende.

Molinari won de Trophee Hassan II. Door een sterke slotronde eindigde de Italiaan op negen onder par, gelijk met de Ier Paul Dunne, de leider na drie dagen. De Italiaan maakte op de laatste hole een eagle. Met een par op de eerste play-off hole was hij te sterk voor Dunne.

