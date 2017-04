Een bijeenkomst van het Forum voor Democratie (FvD) in het Event Center in Dordrecht gaat maandag niet door wegens "bepaalde veiligheidsrisico's". Dat heeft Jafar Razaq, eigenaar van het congrescentrum, bevestigd naar aanleiding van berichtgeving van het AD.

"Ik heb zondagochtend overleg gehad met de politie hierover. Het besluit heeft niets te maken met standpunten van de politieke partij", aldus Razaq. Eerder maakte een lokale actiegroep bezwaar tegen de komst van de partij van Thierry Baudet en Theo Hiddema.

Een woordvoerster van de politie kon niet direct meer vertellen. Hiddema had het bericht dat de bijeenkomst was afgelast nog niet gekregen. "Ik kan daar wel een korte reactie op geven: he, getverderrie", zei hij. Baudet was zondag in de namiddag niet bereikbaar.



Bijeenkomst Baudet afgelast om 'risico's' (Foto: ANP)