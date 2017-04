Gilbert pakt ook de winst in Amstel Gold Race H.Vviv 16-04-2017 17:45 print

Philippe Gilbert heeft de Amstel Gold Race op zijn geschreven. De Belgisch kampioen van Quick-Step Floors klopte Michal Kwiatkowski na een sprint met tweeën. Het is voor de Belg alweer zijn vierde zege in de Amstel Gold Race.

Al snel na de start kwam een kopgroep van twaalf renners tot stand: Lars Boom (LottoNL-Jumbo), Tim Ariesen (Roompot-Nederlandse Loterij), Vincenzo Albanese (Bardiani-CSF), Brendan Canty (Cannondale-Drapac), Fabien Grellier (Direct Energie), Michal Paluta (CCC Sprandi Polkowice), Nikita Stalnov (Astana), Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise), Johann Van Zyl (Dimension Data), Stijn Vandenbergh (AG2R La Mondiale), Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Groupe Gobert) en Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) aan. Het twaalftal zou een maximale voorsprong van meer dan negen minuten pakken op het peloton, waar Sunweb het tempo controleerde.

Op iets meer dan zeventig kilometer nam BMC het tempo over van Sunweb. De ploeg van Greg van Avermaet had met nog vijftig kilometer de vluchters te pakken. Op de Kruisberg veertig kilometer van de streep ging Tiesj Benoot in de aanval. De Belg van Lotto-Soudal kreeg hilippe Gilbert, Michael Albasini, Bert-Jan Lindeman, Nathan Haas en Sergio Henao met zich mee, later zouden ook nog José Joaquin Rojas en Ion Izagirre de aansluiting maken.

Benoot moest op de Fromberg de koplopers laten gaan, nadat hij kettingproblemen kreeg. Het verschil was nog steeds maar vijftien seconden tussen het koplopers en het peloton. Dat was voor Tim Wellens het teken om in de tegenaanval te gaan.

Op de Keutenberg was er een versnelling van Van Avermaet. De De olympisch kampioen kreeg Alejandro Valverde, Fabio Felline en Kwiatkowski met zich mee, maar alleen de Pool van team Sky kon de sprong naar voren maken op de Keutenberg. Voorin had Lindeman de koplopers moeten laten. Bob Jungels, Rui Costa en Warren Barguil konden aansluiten bij de groep Van Avermaet, waar ook Wellens zich inmiddels in zat. De achtervolgers kwamen echter niet dichter bij de koplopers.

Op de laatste keer Cauberg en Geulhemmerberg gebeurde er niks. Op de laatste beklimming van de Bemelerberg ging Kwiatkowski in de aanval, maar de kopgroep bleef bij elkaar. Net na de top trok Gilbert nog een keer en alleen Kwiatkowski kon volgen. Het duo werkte goed samen waarna de voorsprong opliep naar twintig seconden.

Kwiatkowski drukte in de laatste kilometer Gilbert de kop op en speelde op de verrassing. De Pool had snel enkele lengtes te pakken op de Belg, maar de winnaar van de Ronde van Vlaanderen ging er in de laatste meters nog over.



Phillippe Gilbert wint en met op de 2e plaats Micha Kwiatkowski. (PRO SHOTS/George Deswijzen)