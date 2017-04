Iraakse christenen hebben in het oosten van Mosul voor het eerst in drie jaar weer Pasen kunnen vieren. Zondagochtend luidden de klokken van tientallen kerken. Op de binnenplaats van een kerk in het noorden van Mosul deelde een Franse hulporganisatie na de eucharistieviering frisdrank en gekleurde eieren uit aan honderden gelovigen.

Mosul kwam in juni 2014 in handen van Islamitische Staat (IS). Christenen werden gedwongen zich te bekeren tot de islam, geld te betalen voor 'bescherming' of anders de stad te verlaten.

IS heeft nog steeds het dichtbevolkte oude centrum van West-Mosul in handen. Iraakse troepen voerden zondag een aanval uit in een poging de patstelling te doorbreken. Het leger heeft de laatste maand nauwelijks vooruitgang geboekt in het offensief dat eerder het oosten van Mosul bevrijdde van de terreurorganisatie.

Onder oud-dictator Saddam Hussein leefden naar schatting anderhalf miljoen christenen in Irak. Uit angst voor vervolging en geweld hebben velen het land verlaten.



Christenen vieren weer Pasen in Oost-Mosul (Foto: ANP)