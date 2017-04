Kilometergrootheid Pervis pakt vierde wereldtitel heywoodu 16-04-2017 16:27 print

Baanwielrenner François Pervis heeft op de slotdag van het wereldkampioenschap in Hong Kong weer de wereldtitel veroverd op de tijdrit over één kilometer. De 32-jarige Fransman is een ware grootheid op dat onderdeel en heeft al vier WK's op rij niet verloren.

Uittredend wereldkampioen Joachim Eilers plaatste zich wel voor de finale, maar de Duitser kwam daarin niet verder dan plek vijf. Tomas Babek uit Tsjechië nam de snelste tijd over, waarna het de beurt was aan Quentin Lafargue. De Fransman zat constant bovenop de tijd van Babek en het bijna onmogelijke gebeurde: met 1:01,048 minuten reed hij exact dezelfde tijd als de Tsjech.

Krzysztof Maksel uit Polen slaagde er vervolgens niet in om die tijd te verbeteren, waarna het de beurt was aan Pervis. Hij ging ongekend hard van start, nam bijna een seconde voorsprong - een wereld van verschil op de kilometer - maar verloor wel weer wat terrein aan het einde. Toch was hij 0,334 seconden sneller op de finish, alsnog een formidabele voorsprong. Het goud was zo voor hem, Lafargue en Babek deelden het zilver.

Dat Pervis een grootheid is op de kilometer is duidelijk te zien aan zijn WK-prestaties. Op de laatste twaalf WK's won hij vier keer goud, één keer zilver en vier keer brons. Twee keer deed Pervis niet mee en één keer werd de Fransman vierde.

De Nederlander Theo Bos, vorig jaar vicewereldkampioen, kwam niet verder dan de zestiende plek in de kwalificatie.