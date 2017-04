Mindf*ck heeft voor de tweede week op rij meer dan twee miljoen kijkers getrokken. Zaterdagavond stemden 2,05 miljoen Nederlanders af op de wetenschappelijke illusieshow van Victor Mids, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Vorige week vestigde Mindf*ck een kijkcijferrecord. Toen zagen 2,11 miljoen Nederlanders hoe Mids premier Mark Rutte voor de gek hield. Het programma voerde toen de kijkcijfertop 25 aan, deze week trok alleen het NOS Journaal van 20.00 uur meer kijkers. Daarop stemden 2,22 miljoen Nederlanders af.

Net als vorige week blijft NPO 1 de best bekeken zender op zaterdag. De eerste zes programma's in de top tien waren op die zender te zien. RTL 4 scoorde met Het zijn net mensen, dat met 1,04 miljoen kijkers op de zesde plek staat. Het enige ander RTL 4-programma dat een plek bij de tien best bekeken programma's behaalde is het RTL Nieuws van 19.30 uur. Janzen en Van Dijk voor al uw bruiloften en partijen, dat tegenover Mindf*ck staat, valt met 949.000 kijkers net buiten de top tien.



Een gedeelte uit de aflevering van gisteren (Bron: YouTube)



Weer miljoenenpubliek voor Mindf*ck (Foto: BuzzE)