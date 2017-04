Bottas: "Hopelijk eerste van vele polepositions"

Formule 1-coureur Valtteri Bottas veroverde zaterdag de poleposition voor de Grand Prix van Bahrein en dat was de eerste pole voor de Fin. De coureur van Mercedes was daar uiteraard gelukkig mee.

"Natuurlijk ben ik heel blij. In mijn vijfde seizoen in de F1 pak ik de pole. Het heeft dus even geduurd, maar nu is het gelukt en hopelijk is het de eerste van vele polepositions", aldus Bottas, die er tachtig GP-weekeinden voor nodig had, alvorens hij het team bedankt voor het verzorgen van een snelle auto.

"Het is bepaald geen makkelijke baan, maar juist een technische. Je hebt zo makkelijk eens een blokkerend wiel of een gemiste 'apex' in de bocht. Een echt goed rondje rijden is niet makkelijk, maar het was goed genoeg voor de pole", analyseerde hij nuchter. "Dromen heeft echter nog geen zin, het gaat om morgen. Natuurlijk genieten we als team wel even, maar nu moeten we een goed plan uitstippelen voor de race. Hopelijk kunnen we een dubbelzege pakken en het is natuurlijk een goede plek om te starten", zo trapte hij een enigszins open deur in.