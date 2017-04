Pasen is dit jaar kouder dan afgelopen Kerstmis. Eerste en tweede paasdag wordt het in De Bilt slechts 10 à 11 graden. Afgelopen kerst was het ietsje warmer: 11,7 graden op eerste kerstdag en 11,8 op tweede kerstdag, meldt Weeronline.

Het is daarmee de negende keer sinds 1901 dat Pasen in ons land kouder verloopt dan kerst. Maar bijzonder is wel dat het al de vierde keer is in zes jaar. In 2012, 2013 en vorig jaar gebeurde het ook.

Volgens het weerbureau ligt het niet zozeer aan de temperatuur met Pasen. Het zijn juist de kerstdagen die de laatste jaren telkens zo zacht verlopen. Met als hoogtepunt kerst 2015, toen het over beide dagen gemiddeld 14,2 graden werd.

De koudste Pasen sinds de officiële metingen in 1901 zijn begonnen, was in 1964. Toen kenden beide dagen een gemiddelde maximumtemperatuur van 4,2 graden.



Pasen kouder dan kerst (Foto: ANP)