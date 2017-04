Verstappen na kwalificatie: "Genaaid in laatste bocht"

Max Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als zesde voor de Grand Prix van Bahrein van zondag en daar was de Nederlandse Red Bull-coureur bepaald niet gelukkig mee. Teamgenoot Daniel Ricciardo versloeg Ferrari-rijder Kimi Räikkönen, terwijl Verstappen de langzaamste was van de coureurs bij de drie sterkste teams.

"In die laatste run bereidt iedereen zich voor en aan het einde van het rondje kwam Massa er ineens vol voorbij vliegen", klaagde Verstappen na afloop. "Ik kon niks anders doen dan inhouden, waardoor je banden heel snel koud worden en dan is het helemaal kloten. Ik moest een gat zien te trekken", verklaart de Nederlander.

"Het verschil met de voorste teams is weliswaar beter dan de vorige twee races, acht of negen tienden van een seconde is te veel. Wij weten ook wel dat Ferrari en Mercedes de motor nog wat opendraait in zo'n laatste run, dan komt er nog wat bij", legt hij uit. "Het is gewoon enorm balen dat alles tot die laatste run goed gaat. Ik word dan in de laatste bocht genaaid, maar dat hoort er uiteindelijk ook bij. We hebben een goede uitgangspositie, maar zijn in de race niet snel genoeg om iets te doen tegen de Mercedessen", zo lijkt hij zich in elk geval wel op de Ferrari's van Räikkönen en Sebastian Vettel te richten.