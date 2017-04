Eriksson wint in F3, Schumacher knokt zich naar voren heywoodu 16-04-2017 00:33 print

De Zweedse coureur Joel Eriksson heeft op het circuit van Silverstone de tweede race in het Europees Formule 3-kampioenschap gewonnen. Hij profiteerde onder meer optimaal van het falen van Lando Norris, de 17-jarige Brit die vrijdag de eerste race nog won.

Norris kende een zeer slechte start vanaf de tweede plek en viel gelijk terug tot plek zeven. Polesitter Callum Ilott nam de leiding, maar moest die al snel afstaan aan Eriksson. Dat duo zou vervolgens snel wegrijden bij de rest en hoewel Ilott aan het eind nog even in de buurt leek te komen, was de Zweed toch simpelweg de sterkste. Ilott werd tweede, ruim voor de als vijfde vertrokken Jake Hughes.

In het middenveld werd stevig gevochten, onder meer door Mick Schumacher. De 18-jarige zoon van F1-legende Michael Schumacher vertrok als negende en vocht zich uiteindelijk op naar de zesde plek, onder meer na een fel gevecht met Norris. De Brit probeerde Schumacher in de slotfase in te halen, maar zag zijn poging mislukken en verloor plotseling ook nog plekken aan Zhou Guanyu en Jehan Daruvala. Maximilian Günther en Jake Dennis eindigden voor Schumacher als vierde en vijfde.