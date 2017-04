Elder Scrolls Online toont nieuwe class PoeHao 15-04-2017 22:50 print

Voor het eerst voegt Bethesda een nieuwe class toe aan MMORPG The Elder Scrolls Online: de Warden. Deze wordt tegelijk met de Morrowind uitbreiding geïntroduceerd. Warden is een support class gebaseerd op natuur-vaardigheden.

Als een Warden kan je dieren oproepen om te helpen vechten, jezelf en je kameraden beschermen door een muur van ijs en iedereen genezen met bloemen en planten. Dit erg kort door de bocht, maar dan heb je een idee. Voor meer details kun je de livestream van Bethesda hieronder op je gemak nakijken. Hier wordt ook gameplay getoond van de Warden in actie. Tot morgenavond kun je The Elder Scrolls Online gratis uitproberen om te kijken of de game iets voor je is.

The Elder Scrolls Online: Morrowind komt 6 juni uit op PlayStation 4, Xbox One en pc.