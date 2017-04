Titelverdediger Selby eenvoudig naar tweede ronde op WK snooker

Mark Selby heeft zonder al te veel moeite zich geplaatst voor de tweede ronde van het wereldkampioenschap snooker. Op de openingsdag van het WK wist Selby met 10-2 af te rekenen met Fergal O'Brien.

Selby was op stoom en leek zonder een frame te verliezen te winnen. Bij 8-0 ging het echter 'mis'. Het negende en elfde frame was voor O'Brien en redde daarmee de heer. Selby speelt in de volgende ronde tegen Ryan Day or Xiao Guodong. Ook Stephen Maguire heeft zich geplaatst voor de tweede ronde. Hij won met 10-2 van Anthony McGill.

Twee partijen hebben één sessie gehad. Ronnie O'Sullivan staat 5-4 voor tegen Gary Wilson. O'Sullivan stond 5-1 voor, maar zag Wilson toch terugkomen tot 5-4. Zondagmiddag gaat de partij verder. Kyren Wilson staat 5-4 voor tegen David Grace.

Zondag gaat het WK verder met de twee eerder genoemde partijen. Verder speelt Shaun Murphy tegen Yan Bingtao en is de eerste sessie van Luca Brecel tegen Marco Fu.

DAY ONE | Selby and Maguire are first through to the Last 16 in Sheffield, but who will join them after tomorrow? #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/efIVQ4wzge