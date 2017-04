Trailer Star Wars Battlefront II PoeHao 15-04-2017 22:02 print

Electronic Arts toont de eerste gameplaybeelden van Star Wars Battlefront II. Er is genoeg te zien om over te speculeren. De beelden zijn van de veelgevraagde verhaalmodus. Morgen geven we jullie alle achtergrondinfo om in je Paasweekend van te genieten.

Star Wars Battlefront II komt 17 november uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc (Windows).