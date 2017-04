FOK! Wat een weer: heb jij de paashaas al gespot?

Broedt de spreeuw vroeg in april,

er is een schone meimaand op til.

Goedemorgen op deze eerste paasdag! Afgelopen nacht waren er wat opklaringen maar er kon hier en daar ook een bui vallen. Ook vandaag is er gerede kans op regen, met name in het binnenland. Het is half tot zwaar bewolkt bij een temperatuur van een schamele 11 graden. De wind draait richting het noordwesten en is boven land matig tot zwak, aan de kust en boven de Wadden kan het vrij krachtig gaan waaien! Later op de avond gaat de wind liggen en neemt de kans op regen flink af.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:42 Zon onder: 20:38 Zonkracht: 4/2







Panoramauitzicht in Alkmaar (Foto: DJMO)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected]onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!