Oranje-Rood naar kwartfinales Euro Hockey League na zege op Amsterdam

De hockeyers van Oranje-Rood hebben de kwartfinales in de Euro Hockey League bereikt door op eigen terrein in een Nederlands onderonsje met 3-2 te winnen van Amsterdam.

Een prachtige wedstrijd in de achtste finale van het Europese clubtoernooi de EHL werd een prooi voor de gastheren. Oranje-Rood en Amsterdam ontlopen elkaar in de competitie acht punten in het voordeel van de Amsterdammers, maar in het knock-outduel in Eindhoven waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Onder toeziend oog van ruim 5500 toeschouwers kwam Amsterdam op voorsprong via Boris Burkhardt.

Vlak voor het verstrijken van de tijd van het tweede kwart, Oranje-Rood stond met een man meer door een groene kaart voor Valentin Verga, maakte de Argentijn Agustin Mazzilli de gelijkmaker via een deflectie. Binnen diezelfde minuut deed Mazzilli dat nogmaals voor de 2-1. Na rust trok OR door met een rake strafcorner van Mink van der Weerden. Justin Reid-Ross schoot Amsterdam nog naar 3-2 uit zijn eerste poging. De twee kansen die de Zuid-Afrikaan daarna kreeg werden verijdeld door doelman Pirmin Blaak.

In het afsluitende kwart probeerde Amsterdam door te drukken, maar kon het tij niet keren. De beste kans was voor Billy Bakker, maar die raakte de bal met zijn bolle kant. Ook de wissel van Laurens Goedegebuure voor een extra veldspeler leverde niks meer op. Oranje-Rood stuit maandag op het Spaanse Atlètic Terrassa, dat geen problemen kende met het Ierse Lisnagarvey: 4-1 winst.