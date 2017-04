Baars wint bij debuut Bellator

Nadat Denise Kielholtz op 8 april haar titel met succes verdedigde tijdens Bellator Kickboxing 5, was het afgelopen vrijdag de beurt aan Jorina Baars. Baars maakte haar Bellator-debuut in het vedergewicht tijdens Bellator Kickboxing 6, die gehouden werd in Hongarije.

Tegenstander was de Italiaanse Irene Martens, die tevens haar debuut maakte. Onervaren is de apotheker uit Bologna echter niet, met al 31 professionele gevechten op zak, waarvan ze er 20 wist te winnen, twee eindigde onbeslist. In februari won zij de prestigieuze ISKA Kickboxing wereldtitel in de lichtgewichtsklasse. Vrijdag kon ze direct aan de bak tegen de sterke Baars die in haar 44 gevechten nog nooit heeft verloren en in 2014 zelfs de angstaanjagende Cyborg op kickboksregels wist te verslaan en zo wereldfaam oogstte. Voor het gevecht tegen Martens werd Baars zelfs door acteur en vechtsportexpert Steven Seagal succes gewenst.



Jorina Baars (Foto: Facebook/JorinaBaars1988)

Het gevecht was erg eenzijdig, met een dominerende Baars die de stugge Martens constant tegen de touwen wist te dwingen. In de eerste ronde raakte Martens enigszins geblesseerd aan haar rechterarm, maar behoefte geen verzorging. Deze blessure leek Martens echter niet in de weg te zitten, want counterend kwam ze een aantal keer goed door. Baars was geen moment in gevaar. Met haar lange benen wist ze de kleinere Martens goed op afstand te houden en zodra de Italiaanse in de touwen belandde wist de Nederlandse met haar stoten goed door te komen.

Martens was in de derde ronde totaal uitgeput en Baars wist Martens tot tweemaal toe naar de grond te slaan en de scheids tot acht te laten tellen om Martens weer bij te laten komen. Na afloop van de partij waren alle scheidsrechters het dan ook unaniem met elkaar eens dat het debuut van Baars een succesvolle was. Haar eerste winst bij de grote vechtsportorganisatie was een feit.

Vanavond rond de klok van middernacht wordt Bellator Kickboxing 6 uitgezonden door SpikeTV.