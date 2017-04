Gullit: "Sánchez levert Ajax een mooi bedrag op" Redactie 15-04-2017 16:19 print

Davinson Sánchez kent een ijzersterk debuutseizoen bij Ajax. Ruud Gullit verwacht dat clubs zich snel zullen melden voor de verdediger.

Sánchez maakte afgelopen zomer de overstap van het Colombiaanse Atlético Nacional naar Ajax. Voor vijf miljoen euro kwam de verdediger over. Een bedrag dat Ajax meer dan terug zal verdienen, verwacht Gullit.

"Hij is een klasse apart, een beul van een verdediger, krachtig maar ook nog razendsnel", schreef Gullit in zijn column voor De Telegraaf. "Het gevaar van een snel vertrek ligt op de loer, zeker nu Sánchez zich zo nadrukkelijk manifesteert in de Europese etalage."

"Reken er maar op dat zaakwaarnemers gaan leuren met zo'n jongen. Wellicht levert hij je een mooi bedrag op, maar zo'n transfer verzwakt Ajax op sportief gebied. Dat maakt een vertrek extra zuur. Vooral omdat Ajax zulke spelers niet opleidt en ze in de scouting over het hoofd worden gezien", aldus Gullit.