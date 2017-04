Ondanks wat Todd Fisher eerder beweerde, zal Carrie Fisher niet te zien zijn in het negende deel van de Star Wars-reeks. Dat heeft studiobaas Kathleen Kennedy gezegd tegen ABC News.

"We zijn klaar met deel VIII en Carrie is absoluut fenomenaal in de film. We zijn erg blij dat we de opnames hebben kunnen afronden van The Last Jedi", aldus Kennedy. "We waren in onze gedachtes al ver met deel IX, maar we hadden nog geen script geschreven. We zijn in januari weer samengekomen en opnieuw begonnen. Helaas zit Carrie niet in deel IX."

Vorige week zei Carrie's broer Todd nog dat zijn zus wel in deel negen voorbij zou komen. Hij en de dochter van Fisher zouden Disney toestemming hebben gegeven om ongebruikt materiaal van de actrice uit deel zeven en acht te gebruiken in het laatste deel.

Fisher, die de iconische prinses Leia speelt, overleed eind december op zestigjarige leeftijd. De opnames voor het achtste deel waren toen net afgerond. Sinds haar plotselinge dood werd al gespeculeerd of de overleden ster zal verschijnen in het laatste deel van de nieuwe Star Wars-trilogie. Deel 9 moet eind mei 2019 in première gaan. Maar eerst is het de beurt aan Episode VIII: The Last Jedi. Deze draait vanaf december in de bioscoop.



Carrie Fisher niet in negende Star Wars-film (Foto: BuzzE)