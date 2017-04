Janet Jackson toont zoon aan de wereld

Ruim drie maanden na zijn geboorte heeft Janet Jackson de eerste foto van haar zoontje op Instagram gezet. "Mijn baby en ik na een slaapje", schreef de 50-jarige zangeres erbij.

Janet beviel op 3 januari van haar eerste kindje. Het jongetje kreeg de naam Eissa. Afgelopen week werd Jackson in Londen al voor het eerst gezien met haar kindje. De baby lag in de kinderwagen terwijl zijn moeder met hem door het park wandelde.

Vorige week werd bekend dat Janet en haar man Wissam Al Mana uit elkaar zijn. Volgens geruchten zou het huwelijk na vijf jaar op de klippen zijn gelopen omdat Jackson zich 'verstopt' voelde. De steenrijke 37-jarige zakenman uit Qatar wilde dat zijn vrouw zich meer aan moslimtradities zou houden, maar Janet wilde juist meer vrijheid.

My baby and me after nap time. pic.twitter.com/5srdrzn8Ex