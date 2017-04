Ecclestone wil lagere tarieven voor F1-promotors Peterselieman 15-04-2017 00:27 print

Oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft de nieuwe eigenaar Liberty Media opgeroepen om de tarieven die de promotors moeten betalen om een race te organiseren te verlagen. De Brit zelf kneep in de afgelopen jaren de promotors flink uit, maar vreest nu dat er vanwege de hoge tarieven wedstrijden van de kalender zullen verdwijnen.

Ecclestone liet zijn oproep aan Motorsport weten. "Het enige dat voor alle partijen goed zal zijn is als de tarieven behoorlijk verlaagd worden. Ik heb goede commerciële deals gesloten. Ze betalen lekker veel geld en vrijwel alle organisaties verdienen er niet aan, in tegendeel zelfs. Ik vrees nu echter dat vroeg of laat de regeringen de geldkraan dichtdraaien en de stekker uit de races trekken. Als we de betalingen reduceren dan kunnen ze minder voor de kaartjes vragen en meer kaartjes afzetten. Als je iets voor de fans wilt doen is dat de manier."

Uiteraard kreeg Ecclestone de vraag waarom hij dat dan niet zelf gedaan had. "Ik had dat kunnen doen, maar mijn taak was om geld voor het bedrijf te verdienen. Dat lijkt voor Liberty niet het primaire doel te zijn. Zij willen meer doen voor de fans en dat is goed."

Onder Ecclestone werd nog besloten dat Maleisië er na dit jaar al de stekker uit zou trekken. Over Singapore bestaat nog onduidelijkheid, ondanks dat de tarieven daar iets naar beneden zijn gegaan. Verder staat de toekomst van de race in Brazilië op Interlagos onder druk.

"Als niemand dat circuit gaat kopen gaat de race mogelijk verloren. Het circuit wil van het circuit af, maar ik heb in de tender een clausule op laten nemen dat wie het land ook koopt hij of zij het circuit moet behouden. Nu moeten we iemand vinden die het circuit koopt en iemand die de race organiseert."

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan kreeg ook nog even een veeg uit de pan van de Brit. De race keert mogelijk terug naar Turkije, maar de sport is er volgens Ecclestone na 2011 niet voor niets vertrokken. "Ze betaalden gewoon niet. Ik had een deal met die vent die toen nog premier was, maar nu president is. Zij betaalden ons een basisbedrag en wij moesten de rest op het circuit verdienen. Ik hoop dat een terugkeer nu wel gaat werken, want het circuit is prachtig en de races waren er fantastisch."