EritreeŽrs per bus weg na afgelast congres Redactie 14-04-2017 23:56 print

De honderden jonge Eritreeërs die op de afgelaste conferentie in Veldhoven af waren gekomen, zijn daar vrijdagavond met bussen opgehaald. De gemeente Veldhoven, die de bijeenkomst heeft verboden om de openbare orde te beschermen, liet de congresgangers naar diverse hotels en andere plekken waar ze kunnen overnachten brengen.

Burgemeester Jack Mikkers wilde om privacyredenen niet vertellen waar de Eritreeërs precies naartoe worden gebracht. Tijdens een persconferentie vertelde hij dat sinds de namiddag niets meer te beleven was in het conferentiecentrum. "Vanaf een uur of vijf zijn alle vergader- en presentatiezalen ontmanteld. Dat betekent dat de mensen alleen nog maar konden slapen."

Volgens Mikkers is een en ander in goed overleg met de organisatie verlopen. Hij benadrukte dat dit wat hem betreft een "werkbare oplossing" is "met waardigheid voor de mensen die vertrekken".

"Ik hoop dat hiermee de rust in Veldhoven is wedergekeerd, dat de mensen die deel wilden nemen aan de conferentie op een normale manier naar huis kunnen en wij met zijn allen een vredig Pasen kunnen hebben", aldus Mikkers.

Jongerenbeweging

Ruim vijfhonderd Eritreeërs waren naar Veldhoven gekomen voor een bijeenkomst van een jongerenbeweging. Die heeft nauwe banden met het autoritaire regime dat de dienst uitmaakt in het Afrikaanse land. De rechterhand van president Isaias Afewerki zou komen spreken.

Eritreeërs die het regime juist zijn ontvlucht, demonstreerden donderdag bij het congrescentrum aan de rand van Veldhoven. Nadat tijdens de betoging ongeregeldheden waren uitgebroken, besloot de burgemeester de conferentie te verbieden om de openbare orde te beschermen. De organisatie hoopte vrijdag het verbod via de rechter ongedaan te maken, maar kreeg nul op het rekest.



Eritreeërs per bus weg na afgelast congres (Foto: ANP)