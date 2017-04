Toptalent Norris wint debuutrace in Formule 3 op regenachtig Silverstone heywoodu 14-04-2017 21:53 print

Autocoureur Lando Norris heeft op dag één van het Europees Formule 3-kampioenschap gelijk weer laten zien dat hij over zeer veel talent beschikt. De pas 17-jarige Brit won vorig jaar de Toyota Racing Series in Nieuw-Zeeland en zowel de Eurocup als het Noord-Europees kampioenschap Formule Renault.

Dit jaar is de coureur uit het opleidingsprogramma van McLaren overgestapt naar de Formule 3 en dat gaat al gelijk goed. Op een regenachtig Silverstone was Norris in de trainingen en kwalificaties erg snel en alleen zijn één jaar oudere landgenoot Callum Ilott kon hem goed bijblijven.

Dat was vrijdag bij de start van race één in Silverstone ook het geval, maar lang duurde het niet. Nadat de Rus Nikita Mazepin van de baan getikt werd en de daaruit volgende safety car weer naar binnen was spinde Ilott vanaf de tweede plek het grind in: einde race.

Het werd een wat chaotische race, waarin vooral om de plekken vijf en verder stevig gevochten werd. Zo gingen debutanten Joey Mawson en Mick Schumacher net als vorig jaar in het Duits Formule 4-kampioenschap flink de strijd met elkaar aan. Schumacher moest uiteindelijk inbinden en niet veel later zag de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher ook Harry Newey en Guan Yu Zhou langszij komen.

Norris had er ondertussen allemaal weinig mee te maken en reed naar een soevereine zege, voor land- en teamgenoot Jake Dennis. Maximilian Günther pakte plek drie, voor de Zweed Joël Eriksson, de Australiër Mawson en de Brit Newey. Nederlanders zijn dit seizoen niet van de partij.