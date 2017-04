Rechtbank gewraakt in zaak-Tristan van der V. Redactie 14-04-2017 20:39 print

Twee verzekeringsmaatschappijen wraken de rechtbank in Den Haag in de zaak die door slachtoffers van Tristan van der V. tegen zijn ouders was aangespannen. Van der V. schoot in 2011 meerdere mensen en zichzelf dood in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. Dertien mensen die bij het bloedbad aanwezig waren, stellen de ouders hiervoor verantwoordelijk.

Samen met de ouders, waren ook hun verzekeringsmaatschappijen gedagvaard. Deze twee maatschappijen hebben nu het wrakingsverzoek ingediend. Advocaat Peter Knijp kan niet ingaan op de reden omdat hij "niet op de zaak vooruit wil lopen". Een rechtbank kan gewraakt worden als een procespartij bijvoorbeeld denkt dat de rechter partijdig is.

Op 9 april 2011 schoot Van der V. vijf mensen dood, hij verwondde er zeventien en daarna pleegde hij zelfmoord.

Te belastend

De behandeling van deze zaak werd begin maart aangehouden, omdat de rechtbank oordeelde dat de ouders van Tristan toch naar de rechtbank moesten komen om vragen over hun zoon te beantwoorden. Zij waren niet naar de Haagse rechtbank gegaan omdat het emotioneel te belastend voor hen was, vertelde Knijp toen.

De nieuwe zitting staat aanvankelijk voor aanstaande woensdag gepland, maar de wrakingskamer moet zich eerst dinsdag over het verzoek buigen. Dat gebeurt om 11.00 uur in de rechtbank in Den Haag.



