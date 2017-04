Uber mag toch in ItaliŽ Redactie 14-04-2017 20:31 print

Taxidienst Uber is voorlopig toch toegestaan in Italië. Een rechtbank had vorige week nog de onderdelen Black, Lux, SUV, X, XL, Select en Van verboden. Uber ging daartegen in beroep. Met gedeeltelijk succes, want het verbod werd vrijdag opgeschort. In afwachting van een definitief besluit mag Uber dus blijven rijden.

Het verbod zou komende maandag zijn ingegaan. De belangrijkste consumentenbonden van Italië zijn blij met het besluit van de rechter. Ze zeggen dat consumenten nu meer te kiezen hebben. De rechtszaak was aangespannen door taxiorganisaties, die zeggen dat Uber zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie.



Uber mag toch in Italië (Foto: BuzzT)