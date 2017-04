FOK! Wat een weer: Meer zon aan zee, lichte bui in het binnenland. Stephan (Stephan5) 15-04-2017 07:00 print

Aprilletje zoet heeft wel eens een witte hoed!

Goeiemorgen! April lijkt een erg droge maand te worden. De komende dagen kan er af en toe wel wat regen vallen, maar het zal te weinig zijn om in deze aprilmaand nog tot een natte maand te komen. Uitgerekend tweede paasdag lijkt de meest natte dag van de komende 10 dagen te gaan worden. Een storing trekt dan naar de Noordzee toe en koerst uiteindelijk over ons land heen. Daarbij is het ook nog eens erg fris. Eerste paasdag valt er meer verspreid over het land een bui.

Gisteren bleef het op veel plaasten bewolkt, maar in de kustprovincies brak in de middag de zon erdoor. Aan zee is het sowieso al een stuk zonniger dan in het binnenland onder invloed van het koude zeewater. Het werd rond de 12 graden en de wind maakte het voor het gevoel nog wat frisser.

Afgelopen nacht passeerde er een zwakke storing en viel er af en toe wat regen. Op de meeste plekken niet meer dan twee tot vier millimeter. Vanochtend is het in het oosten en zuiden nog bewolkt en nevelig, maar in het westen klaart het dan al wat op. Deze tweedeling blijft ook vanmiddag bestaan. Meestal bewolkt in het binnenland en meer zon in de kustprovincies. Lokaal valt er nog een enkele bui. De maxima komen vanmiddag uit rond de 11 graden. De westelijke wind is matig tot vrij krachtig. Op de Wadden staat nog iets meer wind.

Fijne zaterdag!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:44 Zon onder: 20:37 Zonkracht: 4/2







Ik was afgelopen week een aantal uurtjes aan zee. Het was aardig fris en het regende ook een beetje. Het was erg rustig. ( Foto: Stephan5)

