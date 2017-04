Wild pakt WK-zilver op omnium

Baanwielrenster Kirsten Wild is op het wereldkampioenschap in Hong Kong prima bezig op het omnium. Na de twee in de (lokale) middag gereden onderdelen staat de Nederlandse op de derde plek in het klassement.

Het programma van het omnium is na de Olympische Spelen van vorig jaar flink overhoop gegooid, waarbij de sprintonderdelen eruit zijn gehaald en het dus geen 'allround'-wedstrijd meer is. Voor iemand als Wild, meer van de lange adem dan de sprints, is dat dan weer gunstig.

Op het eerste van vier onderdelen, de scratch, kwam de Nederlandse als derde over de finish. Katie Archibald pakte namens Groot-Brittannië de volle punten, terwijl de Australische Amy Cure tweede werd.

Het tweede onderdeel was de temporace, waar na elke ronde een punt gegeven wordt aan de renster die op kop rijdt. Een ronde voorsprong pakken levert twintig punten op en dat is precies wat de meeste favorieten, inclusief Wild, voor elkaar kregen. De Nederlandse won daarnaast twee sprints en eindigde zo als vijfde, terwijl Archibald opnieuw won.

In het klassement gaat Archibald uiteraard aan de leiding, gevolgd door Cure, die een kleine voorsprong heeft op Wild. De Amerikaanse Sarah Hammer volgt Wild op de voet en ook Elisa Balsamo uit Italië is nog volop in de strijd.

Vanaf 13.00 uur Nederlandse tijd is het avondprogramma op Eurosport live te zien. Naast de afsluitende onderdelen van het vrouwenomnium, de afvalrace en de puntenkoers, worden dan ook de puntenkoers en individuele achtervolging bij de mannen en de individuele sprint bij de vrouwen verreden.

Update 14.50 uur

Wild heeft op het derde onderdeel, de afvalrace, bijzonder sterk gereden. De Nederlandse bleef constant voorin het veld en bleef uiteindelijk samen met Cure over. De Australische was in de slotronde net iets te sterk, maar met haar tweede plek verkleint Wild het gat naar de leiding in het klassement.

Die leiding is nu met 112 punten in handen van Cure, die Archibald ook op 112 ziet staan. Wild zit met 106 punten dicht bij de leiding, waar het gat voor de afvalrace nog twaalf punten was. De Amerikaanse Sarah Hammer volgt met 96 punten, Daria Pikulik uit Polen staat na een sterk optreden op plek vijf met 90 punten. Balsamo staat zesde, nadat ze betrokken was bij een stevige valpartij.

Update 16.05 uur

Wild heeft het omnium afgesloten met de bronzen medaille. In de afsluitende puntenkoers zat de Nederlandse regelmatig goed van voren en zelfs met één ronde te rijden was de wereldtitel nog mogelijk. Die ging echter naar Archibald, die halverwege de koers in de problemen leek te zitten, maar zich sterk herpakte. De Australische Cure reed een tactisch matige race en zag Archibald haar eerste plek afpakken, waardoor Cure genoegen moest nemen met zilver.

Voor de 34-jarige Wild is het na 2011 en 2015 de derde bronzen WK-medaille op het omnium. Vorig jaar pakte ze al zilver op de scratch, het onderdeel waarop Wild een jaar eerder wereldkampioene werd.

Update 16.20 uur

Het is geen brons, maar zilver voor Wild. De jury in Hong Kong heeft besloten Cure's punten van een van de tussensprints af te nemen vanwege duwen door de Australische, waardoor Wild haar in het klassement voorbij steekt.