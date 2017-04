Pijnlijke nederlaag Bertens in Bogota Peterselieman 14-04-2017 11:56 print

Tennisster Kiki Bertens heeft vannacht in de kwartfinale van het WTA-toernooi in Bogota een pijnlijke nederlaag geleden. De als eerste geplaatste Nederlandse (WTA-20) was in het geheel niet opgewassen tegen de Italiaanse veterane Francesca Schiavone, oud-winnares van Roland Garros: 1-6 en 4-6.

De wedstrijd begon met twee breaks en op de stand van 2-1 in het voordeel van Schiavone (WTA-168) liet de Italiaanse zich langdurig behandelen aan haar nek. In plaats van dat Bertens hiervan profiteerde zakte de Nederlandse volledig door het ijs en kon haar tegenstandster de set met 6-1 ophalen.

In set twee plaatste Schiavone bij de stand van 1-1 wederom een break. Deze bleek uiteindelijk beslissend te zijn. Hoewel coach Raemon Sluiter tot driemaal toe op de baan verscheen om Bertens moed in te praten wist de Nederlandse de partij niet meer om te draaien.