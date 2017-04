Acht taxichauffeurs zijn deze week aangehouden omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan oplichting, afpersing en/of beroving van klanten op Schiphol. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt ze ervan dat ze buitenlandse toeristen buitensporig hoge prijzen rekenden voor een rit naar Amsterdam en omgeving.

Als de passagiers weigerden te betalen, werden ze onder druk gezet. Zo moest een man uit Zweden 595 euro betalen voor een taxirit van de luchthaven naar het centrum van Amsterdam. Hij had 300 euro cash bij zich, die uit zijn portemonnee is gepakt. Vervolgens werd hem gezegd dat het maar 200 euro was en moest hij de rest pinnen. Daarbij is ook zijn camera afgepakt.

Vier van de acht chauffeurs zijn inmiddels weer vrij. Ze blijven nog wel verdacht.



Malafide taxichauffeurs Schiphol gepakt (Foto: ANP)