EL: Lyon wist doelpunt Babel uit in twee minuten 14-04-2017

Olympique Lyon heeft na twee goals in de slotminuten van de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Europa League gewonnen van Besiktas, dat Ryan Babel zag scoren.

Het was niemand minder dan Babel die de Turkse topclub na een kwartier op voorsprong bracht. Op aangeven van Talisca schoot de voormalige Ajacied na een snelle vrije trap de bal in het Lyon-doel.

Lyon was de betere ploeg in het eigen stadion, of eigenlijk de minst slechte, waar nog even daarvoor rellen hadden plaatsgevonden. Corentin Tolisso raakte met zijn poging de lat in de 20e minuut, waarna de Turkse verdediging alsnog kon opruimen.

In het tweede bedrijf probeerde de Franse topclub alsnog het onderste uit de kan te halen. Besiktas werd ver teruggedrongen, maar het ontbrak vooral in de eindpassing bij Lyon. Ook de afronding liet te wensen over.

Mathieu Valbuena raakte tien minuten voor tijd de doelpaal namens Lyon. Het bleek de opmars voor meer, want in een tijdsbestek van twee minuten tilden Tolisso en Jérémy Morel de score naar 1-1 en 2-1, waarmee de thuiszege van Lyon een feit was.